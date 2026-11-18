В Рязани продолжаются масштабные работы по уширению Московского шоссе. Как сообщает дирекция благоустройства города, подрядная организация уже завершила ключевые этапы реконструкции: на новом участке уложено асфальтовое покрытие и смонтирован бордюрный камень.

В настоящее время движение транспорта по расширенной части дороги открыто в полном объеме. Кроме того, на тротуарах завершена укладка тактильной плитки для обеспечения безопасности маломобильных граждан.

Сейчас основные силы строителей сосредоточены на участке под путепроводом. Там ведется покраска бетонных конструкций, а на островках безопасности наносится разметка на бордюрный камень. Параллельно монтируются пешеходные ограждения, а в пространстве между тротуаром и проезжей частью будут установлены дополнительные защитные щиты для повышения безопасности пешеходов.

Отдельное внимание уделяется улучшению видимости в темное время суток. Специалисты работают на опорах, устанавливая кронштейны для подвеса светильников и перенося линии освещения на новые трассы. По заверению подрядчика, благодаря этим мерам пространство под путепроводом станет значительно светлее и безопаснее для всех участников движения.

По планам дирекции благоустройства, полный цикл работ на участке уширения под путепроводом будет завершен в течение ближайших двух недель. Реализация этого проекта позволит существенно увеличить пропускную способность данного участка. В конечном итоге это поможет разгрузить транспортный поток на Московском шоссе.