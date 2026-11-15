Движение по Московскому шоссе в Рязани полностью открыли после ремонта, фото с места

В Рязани возобновилось полноценное движение по Московскому шоссе после масштабного ремонта. Обновление одной из ключевых транспортных артерий города принесло существенные изменения в организацию дорожного движения, направленные на увеличение пропускной способности и повышение безопасности для всех участников движения.

Главным итогом работ стало значительное расширение дорожной сети. Количество полос движения увеличилось с шести до семи-девяти в зависимости от конкретного участка. При этом городские власти подтвердили, что выделенные полосы для общественного транспорта полностью сохранены в обоих направлениях.

Особое внимание строители уделили зоне под путепроводом, которая была местом скопления заторов. Здесь добавили по одной дополнительной полосе движения в каждую сторону, а также расширили подъезды и выезды со стороны Москвы.

Существенные и наиболее заметные для водителей изменения коснулись организации движения в районе заезда к торговому дому «Барс». Чтобы разгрузить самое узкое и проблемное место на трассе, поворот к торговому дому и прилегающему жилому комплексу перенесли ближе к торговому центру «Премьер» (на следующий заезд).

Этот новый съезд расширили до четырех полос и оснастили современным светофорным объектом. В свою очередь, старый выезд перекрыт, а демонтированный ранее светофор непосредственно у «Барса» будет окончательно убран.

Помимо изменений у торговых центров, обновилась схема движения и на других участках. На выезде с Шоссейного переулка на Московское шоссе начал работу новый светофор, регулирующий поток машин, въезжающих на шоссе. Старый светофор на этом участке также подлежит демонтажу.

Ремонт затронул не только асфальт, но и всю сопутствующую инфраструктуру. В ходе работ была проведена глубокая модернизация ливневой канализации: увеличен диаметр труб на коллекторе и установлено большее количество дождеприемных колодцев для эффективного водоотвода, что должно предотвратить подтопления дороги во время сильных дождей.

Кроме того, коммунальные службы проводят перенос контактной сети троллейбуса, обновляют уличное освещение, а также благоустройство и расширение тротуаров.