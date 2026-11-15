Госстройнадзор проверил первые десять этажей ЖК «Огни» в Дядьково

В селе Дядьково Рязанской области продолжается активное и планомерное строительство жилого комплекса «Огни». Специалисты регионального Госстройнадзора проводят проверку возведенных конструкций с первого по десятый этаж, обеспечивая строгий контроль качества и безопасности на каждом этапе работ.

Внимание надзорных органов к данному объекту неслучайно. Кирпичное домостроение требует особой тщательности и соблюдения технологий. Текущая проверка призвана подтвердить, что все несущие стены и перекрытия соответствуют высоким государственным стандартам.

Кирпичные стены создают надежный естественный барьер против температурных колебаний. Они эффективно удерживают тепло в зимние морозы и сохраняют приятную прохладу в летний зной. Для будущих собственников это означает стабильный и комфортный микроклимат в квартире независимо от времени года.