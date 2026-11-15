Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября для всех знаков зодиака

Наступающая неделя обещает быть насыщенной событиями и решениями. Звезды благоволят творческой инициативе и смелым идеям, однако в период с 18 по 19 ноября астрологи рекомендуют снизить напор и не добиваться согласия любой ценой. Прежде чем соглашаться на новое дело, важно честно оценить, сколько времени оно потребует — лучше оставить запас, чем потом выполнять обещанное в спешке.
Финансовые подсказки недели:
- 16 ноября (понедельник) — обсудите расходы на совместные планы с близкими или партнерами.
- 18 ноября (среда) — не покупайте вещь только ради скидки, даже если она кажется выгодной.
- 20 ноября (пятница) — проверьте подписки и автоматические списания, от которых можно отказаться.
- 22 ноября (воскресенье) — составьте список крупных покупок на декабрь, чтобы избежать спонтанных трат.
Фавориты недели
Три знака зодиака получат особую поддержку звезд в ключевых сферах жизни:
- Овен — хорошее время для творческих идей и личной инициативы.
- Близнецы — стоит возобновить переговоры и напомнить о своих предложениях.
- Стрелец — благоприятный период для учебы и новых занятий.
Овен
На этой неделе хорошо заниматься творческими задачами и возвращаться к любимым занятиям, которые давно откладывали. Ваши идеи могут найти поддержку у коллег и близких, но в личных разговорах лучше обойтись без напора — мягкость окажется эффективнее настойчивости.
Совет недели: начинайте с того, что зависит от вас.
Благоприятные дни: 20, 22 ноября.
Неблагоприятный день: 19 ноября.
Подсказки звезд по дням:
- Понедельник — предложите идею.
- Четверг — уступите в споре.
- Воскресенье — смените обстановку.
Телец
Вы можете продвинуться в домашнем вопросе, который давно откладывали на потом. В середине недели готовность немного уступить окажется полезнее попыток настоять на своем — компромисс принесет больше пользы, чем принципиальность.
Совет недели: не требуйте, чтобы все делалось по-вашему.
Благоприятный день: 22 ноября.
Неблагоприятные дни: 18, 19 ноября.
Подсказки звезд по дням:
- Понедельник — займитесь домом.
- Среда — избегайте споров.
- Воскресенье — договоритесь о важном.
Близнецы
Начало недели идеально подходит для возвращения к прерванным переговорам: сейчас уместно напомнить о своем предложении и получить ответ. Выходные лучше посвятить личному общению, особенно если важная для вас встреча уже не раз переносилась.
Совет недели: уточняйте договоренности сразу, не откладывая на потом.
Благоприятные дни: 16, 22 ноября.
Неблагоприятный день: 18 ноября.
Подсказки звезд по дням:
- Понедельник — напишите первым.
- Среда — уточните сроки.
- Воскресенье — назначьте встречу.
Рак
С рабочими задачами будет проще справиться, если вы разделите обязанности с коллегами и не будете взваливать все на себя. В выходные обязательно отдохните с близкими — это восстановит силы и подарит вдохновение.
Совет недели: просите о помощи до того, как устанете.
Благоприятные дни: 20, 21 ноября.
Неблагоприятный день: 17 ноября.
Подсказки звезд по дням:
- Вторник — действуйте последовательно.
- Пятница — объединяйтесь с коллегами.
- Суббота — устройте киновечер.
Лев
Вашей решительности найдется хорошее применение в деле, которое давно требует внимания. Однако в семейных вопросах полезнее проявить мягкость и терпение — это укрепит отношения больше, чем правота.
Совет недели: оставляйте другим право на собственное мнение.
Благоприятный день: 22 ноября.
Неблагоприятные дни: 18, 19 ноября.
Подсказки звезд по дням:
- Понедельник — расставьте приоритеты.
- Четверг — сдержитесь в эмоциях.
- Воскресенье — устройте свидание.
Дева
Среди чужих замечаний могут оказаться полезные, поэтому не стоит сразу уходить в оборону. Конец недели благоприятен для небольших домашних перемен, которые обновят атмосферу.
Совет недели: не переделывайте то, что и так хорошо работает.
Благоприятные дни: 20, 22 ноября.
Неблагоприятный день: 17 ноября.
Подсказки звезд по дням:
- Вторник — выслушайте критику.
- Пятница — примите приглашение.
- Воскресенье — обустройте дом.
Весы
На этой неделе стоит уделить внимание тщательному планированию расходов. Небольшая поездка или неспешная прогулка в выходные будет кстати для восстановления баланса.
Совет недели: выбирайте досуг по своему вкусу и средствам.
Благоприятные дни: 21, 22 ноября.
Неблагоприятный день: 18 ноября.
Подсказки звезд по дням:
- Вторник — проверьте расходы.
- Суббота — завершите начатое.
- Воскресенье — прогуляйтесь.
Скорпион
Вы можете продвинуться в важном деле, если сосредоточитесь на результате, а не на спорах. Встреча со старым другом поможет переключиться и посмотреть на ситуацию под новым углом.
Совет недели: подкрепляйте предложения конкретными доводами.
Благоприятный день: 16 ноября.
Неблагоприятные дни: 18, 19 ноября.
Подсказки звезд по дням:
- Понедельник — свяжитесь с друзьями.
- Четверг — снизьте напор.
- Воскресенье — составьте бюджет.
Стрелец
Неделя подходит для первых шагов в деле, которое давно вас увлекает. Новое занятие разнообразит выходные, если вы не станете совмещать его с десятком других планов — сосредоточьтесь на одном.
Совет недели: соизмеряйте планы с запасом сил.
Благоприятные дни: 16, 17, 22 ноября.
Неблагоприятный день: 18 ноября.
Подсказки звезд по дням:
- Понедельник — проявите инициативу.
- Среда — разгрузите вечер.
- Воскресенье — попробуйте новое.
Козерог
Общие дела пойдут спокойнее, если заранее договориться об обязанностях и расходах каждого участника. В конце недели полезно немного снизить темп и дать себе передышку.
Совет недели: не берите на себя чужие обязательства.
Благоприятный день: 22 ноября.
Неблагоприятные дни: 18, 19 ноября.
Подсказки звезд по дням:
- Понедельник — распределите обязанности.
- Среда — проверьте условия.
- Воскресенье — отдохните.
Водолей
Ключом к сложному вопросу может стать чужое предложение, даже если оно покажется непривычным. Выходные благоприятны для дружеских встреч и теплого общения.
Совет недели: прежде чем возражать, задайте уточняющий вопрос.
Благоприятные дни: 16, 22 ноября.
Неблагоприятный день: 19 ноября.
Подсказки звезд по дням:
- Понедельник — найдите союзника.
- Четверг — выслушайте партнера.
- Воскресенье — соберите друзей.
Рыбы
Полезно пересмотреть привычный порядок: упростить задачи и освободить время для себя. С дополнительными поручениями лучше не торопиться — сначала разберитесь с текущими.
Совет недели: освободите расписание от одного необязательного дела.
Благоприятные дни: 20, 22 ноября.
Неблагоприятный день: 18 ноября.
Подсказки звезд по дням:
- Понедельник — наведите порядок.
- Среда — сократите нагрузку.
- Воскресенье — наметьте цель.
По материалам 7дней.ru