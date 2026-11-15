Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября для всех знаков зодиака

Наступающая неделя обещает быть насыщенной событиями и решениями. Звезды благоволят творческой инициативе и смелым идеям, однако в период с 18 по 19 ноября астрологи рекомендуют снизить напор и не добиваться согласия любой ценой. Прежде чем соглашаться на новое дело, важно честно оценить, сколько времени оно потребует — лучше оставить запас, чем потом выполнять обещанное в спешке.

Финансовые подсказки недели:

16 ноября (понедельник) — обсудите расходы на совместные планы с близкими или партнерами.

18 ноября (среда) — не покупайте вещь только ради скидки, даже если она кажется выгодной.

20 ноября (пятница) — проверьте подписки и автоматические списания, от которых можно отказаться.

22 ноября (воскресенье) — составьте список крупных покупок на декабрь, чтобы избежать спонтанных трат.

Фавориты недели

Три знака зодиака получат особую поддержку звезд в ключевых сферах жизни:

Овен — хорошее время для творческих идей и личной инициативы.

Близнецы — стоит возобновить переговоры и напомнить о своих предложениях.

Стрелец — благоприятный период для учебы и новых занятий.

Овен

На этой неделе хорошо заниматься творческими задачами и возвращаться к любимым занятиям, которые давно откладывали. Ваши идеи могут найти поддержку у коллег и близких, но в личных разговорах лучше обойтись без напора — мягкость окажется эффективнее настойчивости.

Совет недели: начинайте с того, что зависит от вас.

Благоприятные дни: 20, 22 ноября.

Неблагоприятный день: 19 ноября.

Подсказки звезд по дням:

Понедельник — предложите идею.

Четверг — уступите в споре.

Воскресенье — смените обстановку.

Телец

Вы можете продвинуться в домашнем вопросе, который давно откладывали на потом. В середине недели готовность немного уступить окажется полезнее попыток настоять на своем — компромисс принесет больше пользы, чем принципиальность.

Совет недели: не требуйте, чтобы все делалось по-вашему.

Благоприятный день: 22 ноября.

Неблагоприятные дни: 18, 19 ноября.

Подсказки звезд по дням:

Понедельник — займитесь домом.

Среда — избегайте споров.

Воскресенье — договоритесь о важном.

Близнецы

Начало недели идеально подходит для возвращения к прерванным переговорам: сейчас уместно напомнить о своем предложении и получить ответ. Выходные лучше посвятить личному общению, особенно если важная для вас встреча уже не раз переносилась.

Совет недели: уточняйте договоренности сразу, не откладывая на потом.

Благоприятные дни: 16, 22 ноября.

Неблагоприятный день: 18 ноября.

Подсказки звезд по дням:

Понедельник — напишите первым.

Среда — уточните сроки.

Воскресенье — назначьте встречу.

Рак

С рабочими задачами будет проще справиться, если вы разделите обязанности с коллегами и не будете взваливать все на себя. В выходные обязательно отдохните с близкими — это восстановит силы и подарит вдохновение.

Совет недели: просите о помощи до того, как устанете.

Благоприятные дни: 20, 21 ноября.

Неблагоприятный день: 17 ноября.

Подсказки звезд по дням:

Вторник — действуйте последовательно.

Пятница — объединяйтесь с коллегами.

Суббота — устройте киновечер.

Лев

Вашей решительности найдется хорошее применение в деле, которое давно требует внимания. Однако в семейных вопросах полезнее проявить мягкость и терпение — это укрепит отношения больше, чем правота.

Совет недели: оставляйте другим право на собственное мнение.

Благоприятный день: 22 ноября.

Неблагоприятные дни: 18, 19 ноября.

Подсказки звезд по дням:

Понедельник — расставьте приоритеты.

Четверг — сдержитесь в эмоциях.

Воскресенье — устройте свидание.

Дева

Среди чужих замечаний могут оказаться полезные, поэтому не стоит сразу уходить в оборону. Конец недели благоприятен для небольших домашних перемен, которые обновят атмосферу.

Совет недели: не переделывайте то, что и так хорошо работает.

Благоприятные дни: 20, 22 ноября.

Неблагоприятный день: 17 ноября.

Подсказки звезд по дням:

Вторник — выслушайте критику.

Пятница — примите приглашение.

Воскресенье — обустройте дом.

Весы

На этой неделе стоит уделить внимание тщательному планированию расходов. Небольшая поездка или неспешная прогулка в выходные будет кстати для восстановления баланса.

Совет недели: выбирайте досуг по своему вкусу и средствам.

Благоприятные дни: 21, 22 ноября.

Неблагоприятный день: 18 ноября.

Подсказки звезд по дням:

Вторник — проверьте расходы.

Суббота — завершите начатое.

Воскресенье — прогуляйтесь.

Скорпион

Вы можете продвинуться в важном деле, если сосредоточитесь на результате, а не на спорах. Встреча со старым другом поможет переключиться и посмотреть на ситуацию под новым углом.

Совет недели: подкрепляйте предложения конкретными доводами.

Благоприятный день: 16 ноября.

Неблагоприятные дни: 18, 19 ноября.

Подсказки звезд по дням:

Понедельник — свяжитесь с друзьями.

Четверг — снизьте напор.

Воскресенье — составьте бюджет.

Стрелец

Неделя подходит для первых шагов в деле, которое давно вас увлекает. Новое занятие разнообразит выходные, если вы не станете совмещать его с десятком других планов — сосредоточьтесь на одном.

Совет недели: соизмеряйте планы с запасом сил.

Благоприятные дни: 16, 17, 22 ноября.

Неблагоприятный день: 18 ноября.

Подсказки звезд по дням:

Понедельник — проявите инициативу.

Среда — разгрузите вечер.

Воскресенье — попробуйте новое.

Козерог

Общие дела пойдут спокойнее, если заранее договориться об обязанностях и расходах каждого участника. В конце недели полезно немного снизить темп и дать себе передышку.

Совет недели: не берите на себя чужие обязательства.

Благоприятный день: 22 ноября.

Неблагоприятные дни: 18, 19 ноября.

Подсказки звезд по дням:

Понедельник — распределите обязанности.

Среда — проверьте условия.

Воскресенье — отдохните.

Водолей

Ключом к сложному вопросу может стать чужое предложение, даже если оно покажется непривычным. Выходные благоприятны для дружеских встреч и теплого общения.

Совет недели: прежде чем возражать, задайте уточняющий вопрос.

Благоприятные дни: 16, 22 ноября.

Неблагоприятный день: 19 ноября.

Подсказки звезд по дням:

Понедельник — найдите союзника.

Четверг — выслушайте партнера.

Воскресенье — соберите друзей.

Рыбы

Полезно пересмотреть привычный порядок: упростить задачи и освободить время для себя. С дополнительными поручениями лучше не торопиться — сначала разберитесь с текущими.

Совет недели: освободите расписание от одного необязательного дела.

Благоприятные дни: 20, 22 ноября.

Неблагоприятный день: 18 ноября.

Подсказки звезд по дням:

Понедельник — наведите порядок.

Среда — сократите нагрузку.

Воскресенье — наметьте цель.

По материалам 7дней.ru