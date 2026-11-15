Эксперт по ЖКХ рассказал, как сэкономить на коммуналке в новогодние праздники

Россияне могут законно сократить расходы на коммунальные услуги во время новогодних праздников, если планируют уехать из дома на несколько дней. Об этом 360.ru рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Согласно разделу VIII Постановления Правительства РФ № 354 (так называемые «Правила 354»), жильцы имеют полное право требовать снижения начислений за жилищно-коммунальные услуги, если в квартире никого не было дольше пяти полных календарных дней подряд.

«Уменьшить суммы в платежках за ЖКУ во время каникул или долгого отъезда вполне реально. По разделу VIII Постановления Правительства РФ 354 жильцы вправе требовать снижения начислений, если дома никого не было дольше пяти полных календарных дней подряд. Даты отбытия и приезда в этот период не входят», — пояснил специалист.

Таким образом, если семья уезжает 1 января и возвращается 7 января, это составит ровно 5 полных дней отсутствия (2, 3, 4, 5, 6 января), что дает право на перерасчет.

По словам Дмитрия Бондаря, порядок экономии зависит от наличия индивидуальных приборов учета. Если счетчики воды, электричества и газа исправны и регулярно поверяются, оформлять дополнительные документы для снижения платы за фактически неиспользованные ресурсы не потребуется.

«Хватит закрытых вентилей, обесточенной техники и передачи старых показаний, чтобы суммы в квитанциях по этим строкам замерли», — отметил эксперт.

Даже если жильцы долго отсутствуют, они обязаны оплачивать отопление, капитальный ремонт и содержание общего имущества. При этом за вывоз мусора можно запросить перерасчёт, если квартира не была заселена более пяти календарных дней подряд.