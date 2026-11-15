Назван срок, когда маткапитал превысит рекордные 1 млн рублей

Размер материнского капитала в России продолжит расти. С 1 февраля 2027 года выплата на второго ребенка впервые за всю историю действия программы превысит отметку в один миллион рублей. Об этом ТАСС сообщила председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар.

По словам депутата, в феврале 2027 года более четырех десятков видов социальных выплат будут проиндексированы на 6,8 процента. Материнский капитал не станет исключением. Выплата на первого ребенка увеличится на 49,5 тысячи рублей и составит 778 488,59 рубля (для сравнения: в 2026 году эта сумма составляет около 729 тысяч рублей). Сумма на второго ребенка в следующем году достигнет 1 028 743,71 рубля.

Напомним, что в 2026 году доплата при рождении второго ребенка составляет 234 тысячи рублей, а если на первого ребенка маткапитал не оформлялся, то общая сумма на второго сразу составляет 963 тысячи рублей.

Элеонора Кавшар подчеркнула, что средства на исполнение всех социальных обязательств и гарантий уже заложены в проектах федерального бюджета и бюджета Социального фонда России на 2027 год и плановый период. В ближайшее время Госдума планирует рассмотреть этот бюджетный пакет во втором чтении.

«Как и прежде, это одна из наиболее востребованных и неизменно актуальных мер социальной поддержки для наших семей», — отметила депутат, добавив, что в следующем году общее количество получателей маткапитала составит порядка 1,9 миллиона семей.

Средства материнского капитала сейчас можно направить на покупку жилья, в том числе взаймы, на погашение ипотечных кредитов, на оплату товаров или услуг для детей с инвалидностью, образование, пенсионные накопления матери или получать в виде ежемесячной выплаты на любого ребенка до трех лет, если среднедушевой доход семьи не превышает две величины прожиточного минимума в регионе.