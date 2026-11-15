Создатель БПЛА из Рязани стал лучшим изобретателем России 2026 года

Генеральный директор АО «НПК «Альфа-М», конструктор и предприниматель из Рязани Алексей Ивлюшкин стал обладателем Гран-при конкурса «Изобретатель года-2026». О торжественном вручении высшей награды сообщило информационное агентство ТАСС.

Как было отмечено на церемонии награждения, сфера деятельности лауреата тесно связана с разработкой и созданием беспилотных авиационных систем (БПЛА).

Конкурс «Изобретатель года» является одним из самых авторитетных профессиональных смотров в стране. Он ежегодно организуется Всероссийским обществом изобретателей и рационализаторов (ВОИР) совместно с Министерством науки и высшего образования России.