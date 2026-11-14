Павел Малков сообщил об уничтожении БПЛА над регионом 14 ноября

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что днем 14 ноября в воздухе над областью был нейтрализован беспилотный летательный аппарат.

«Пострадавших и повреждений нет», — отметил Павел Малков.

В период с 8:00 до 20:00 по московскому времени системы ПВО отразили атаку 39 украинских беспилотников.

Напомним, запрещено фотографировать и снимать на видео любые происшествия, связанные с работой систем противовоздушной обороны или падением беспилотных летательных аппаратов. Публикация таких материалов в социальных сетях и мессенджерах строго запрещена.