В Рязанском училище ВДВ прошел день открытых дверей 

Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала В.Ф. Маргелова распахнуло свои двери для школьников, их родителей, журналистов и всех желающих. День открытых дверей позволил будущим абитуриентам изнутри оценить быт, учебу и традиции одного из главных военных вузов страны.

Гостям провели подробный экскурс по территории кампуса. Посетители смогли оценить условия проживания курсантов, посетить современные спортивные комплексы, учебные классы и лаборатории. Особый интерес вызвала передовая учебно-материальная база. Посетителям продемонстрировали новейшие тренажерные комплексы, с помощью которых будущие офицеры отрабатывают парашютную подготовку, тактику, огневое мастерство и вождение боевых машин.

В ходе мероприятия Дня открытых дверей приглашённым гостям провели экскурсию по Аллее Героев. Кроме того, на плацу развернули интерактивную выставку вооружения. Все желающие смогли вживую ознакомиться с последними образцами военной и специальной техники, которые сегодня состоят на вооружении подразделений ВДВ, спецназа и пограничных структур.

Ключевым блоком мероприятия стала работа с абитуриентами. В специальном информационно-консультационном пункте руководство и представители приемной комиссии подробно разъяснили нюансы и правила поступления в вуз на 2027 год. Гости пообщались с профессорско-преподавательским составом, командирами и действующими курсантами, чтобы узнать о специфике учебы и службы из первых уст.

Завершился День открытых дверей яркой показательной программой. Гости училища увидели жесткие и динамичные схватки по рукопашному бою в исполнении курсантов, а также безупречную строевую выучку бойцов роты почетного караула.