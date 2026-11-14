Участник СВО и его невеста расписались в пятницу 13 ноября

В рязанском ЗАГСе состоялась церемония бракосочетания, которая стала настоящим воплощением слов о том, что для влюбленных не важны приметы, суеверия и календарные даты. Дмитрий и Полина зарегистрировали свой брак в пятницу 13 ноября — день, который многие считают несчастливым. Но только не для этой пары.

Руководитель рязанского ЗАГСа Елена Сорокина поделилась историей молодых супругов. Дмитрий и Полина познакомились в феврале 2026 года совершенно случайно — у одного из торговых центров Рязани. На тот момент Дмитрий был курсантом и находился в увольнении, а Полина — студенткой медицинского университета.

Судьба распорядилась так, что после знакомства Дмитрий убыл в зону специальной военной операции. Там он получил ранение, но вернулся домой, чтобы в долгожданном отпуске сделать Полине предложение. Девушка ответила согласием, не раздумывая ни секунды.

14 ноября пара подала заявление в ЗАГС, указав в качестве даты регистрации следующий день. Как отметила Елена Сорокина, для Дмитрия и Полины не имело значения, какой именно день выбрать — им было важно просто стать мужем и женой.

О своём будущем молодожены говорят просто и уверенно. Полина признаётся, что будет ждать Дмитрия и обязательно дождётся его возвращения к обычной жизни. В их планах — двое детей. Полина продолжает учебу на первом курсе медицинского университета.