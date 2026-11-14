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Новости России

Назван город, где установят самую дорогую новогоднюю елку России

Автор Анастасия Мериакри

Власти Красноярска готовят масштабное новогоднее преображение города после громкого скандала, разгоревшегося вокруг главной праздничной ёлки в прошлом году. Как сообщает канал SHOT, на острове Татышев установят новую 30-метровую искусственную ель стоимостью около 91 миллиона рублей, которая станет самой дорогой новогодней ёлкой в России.

В 2025 году праздничное открытие главной ёлки города обернулось настоящим конфузом. 55-метровая конструкция, которую местные жители окрестили «рекламным уродским конусом», после торжественного обратного отсчёта просто не зажглась.

Мэр Красноярска оперативно отреагировал на критику и запустил открытый опрос о судьбе главной праздничной площадки города. Большинство жителей высказалось за замену ёлки, и администрация приняла решение прислушаться к мнению горожан.

Новая ёлка будет существенно компактнее предшественницы — её высота составит 30 метров, но при этом она станет значительно более зрелищной. Вокруг дерева возведут гигантский светящийся шатёр, на оформление которого уйдёт 9 километров светодиодных нитей.

Сама ёлка будет украшена в лучших новогодних традициях: шарами, звёздами, пряничными домиками и другими праздничными декорациями. Организаторы обещают, что новая конструкция станет настоящей фотозоной и точкой притяжения для жителей и гостей города.

Общие расходы администрации Красноярска на новогоднее преображение города в этом году составят более 196 миллионов рублей. Помимо самой ёлки, 105,3 миллиона рублей будут направлены на оформление городских улиц, парков и общественных пространств. Все работы должны быть завершены до 4 декабря, чтобы город встретил праздники во всеоружии.

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