Павел Малков открыл в Рязани самый крупный в стране детский культурно-просветительский центр

В Рязани состоялось торжественное открытие детского культурно-просветительского центра «Паустовский» — самого крупного подобного пространства в стране. Новый центр создан на базе библиотеки имени Горького по улице Грибоедова в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». В церемонии открытия приняли участие губернатор Рязанской области Павел Малков и статс-секретарь — заместитель Министра культуры РФ Жанна Алексеева.

Оформление центра полностью посвящено творчеству Константина Паустовского, чья жизнь и литературное наследие неразрывно связаны с Рязанским краем. Стены центра украшают цитаты из произведений великого писателя, изображения его литературных персонажей и живописные пейзажи рязанской Мещеры — тех самых мест, которые Паустовский называл своей «второй родиной».

Центр оснащен современным оборудованием, предусмотрено образовательное, музейное, игровое и выставочное пространства, мультимедийные зоны для развития творческих и цифровых навыков, включая телестудию, локации для мастер-классов, культурно-просветительских и творческих мероприятий.

Книжный фонд центра насчитывает 15000 экземпляров — это классические и современные произведения мировой и отечественной литературы, книги по истории России и краеведению, справочные и энциклопедические издания. Наряду с печатными книгами юным читателям доступен ресурс «НЭБ.Дети» — Национальная электронная библиотека для детей.

Статс-секретарь — заместитель Министра культуры РФ Жанна Алексеева высоко оценила новый центр, назвав его полноценным образовательным пространством нового поколения.

«Это полноценный образовательный центр нового поколения, объединяющий традиционную культуру, работу с книгой и передовые технологии. В основе концепции — творчество выдающегося писателя К.Г. Паустовского. При этом авторам проекта удалось достаточно органично включить и соединить литературную классику с актуальными цифровыми решениями. Пространство получилось по-настоящему технологичным и очень интересным», — отметила Жанна Алексеева.

Она также подчеркнула, что активная работа Рязанской области в этом направлении будет поддержана Министерством культуры РФ и в дальнейшем. В следующем году в регионе появится еще шесть подобных современных пространств.

Павел Малков поблагодарил Министерство культуры России за поддержку и отметил символичность выбора имени для центра.

«Весной этого года открывали в Рязани первый детский культурно-просветительский центр, и он стал первым в стране. Теперь открываем самый крупный такой центр в России. Он назван в честь выдающегося писателя Константина Паустовского — и это очень правильно. Каждый должен знать историю своего края и должен гордиться теми людьми, кто его прославлял и много для него сделал. Жизнь и творчество Паустовского очень тесно связаны с Рязанским краем. Он сам называл наши места своей «второй родиной»», — подчеркнул губернатор.

Центр «Паустовский» стал уже шестым детским культурно-просветительским центром, открытым в Рязанской области в текущем году. В тот же день, 13 ноября, аналогичное пространство начало работу в селе Новобокино Сараевского округа. До конца года центр откроется и в Кадомском округе. Все центры работают на базе библиотек, а также в Михайловском историческом музее, создавая единую сеть культурного просвещения по всей области.

В торжественной церемонии также приняли участие генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда, генеральный директор «Центра культурных стратегий и проектного управления» Мария Гуськова, заместитель Председателя Правительства Рязанской области Наталья Суворова, министр культуры региона Екатерина Шуранова, директор библиотеки имени Горького Наталья Гришина, сотрудники центра и, конечно, его главные посетители — дети.