Единое пособие вырастет на 6,8%: считаем, сколько это в рублях

С 1 января 2027 года единое пособие на детей проиндексируют на 6,8% в автоматическом режиме. Об этом ТАСС рассказала первый зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Дарья Лантратова («Единая Россия»).

«С 1 января 2027 года единое пособие проиндексируют на 6,8%. Никаких заявлений писать не нужно, все произойдет автоматически. Если вы уже получаете пособие, то с нового года вам просто будут платить больше», — сказала депутат.

Что это значит в рублях

Чтобы оценить прибавку, умножьте текущую сумму на 1,068. Для иллюстрации: если сейчас на ребёнка приходит 10 000 рублей, после индексации будет 10 680. Цифра условная, ваша зависит от региона и от того, какую долю регионального прожиточного минимума на детей вам назначили: 50%, 75% или 100%. Эта доля определяется уровнем дохода семьи.

Единое пособие — социальная выплата для семей с детьми до 17 лет и для беременных, вставших на учёт до 12-й недели. Право на него возникает у семей, где доход на одного человека не превышает прожиточный минимум. По словам Лантратовой, при назначении выплаты фонд смотрит не только на доходы.

«Естественно, фонд анализирует уровень доходов, имущества и причины, по которым члены семьи не получают заработок», — пояснила парламентарий.

Что проверить до 1 января

До индексации остаётся 48 дней (на 14 ноября). Если пособие уже оформлено, заявление не нужно, но полезно заранее сделать три вещи:

— сверить доход на человека в семье с региональным прожиточным минимумом;

— посмотреть, какие доходы и какое имущество учтёт фонд;

— проверить, нет ли расхождений в документах.

Эти шаги не гарантируют выплату: решение принимает фонд. Зато они помогают понять, к какой ступени относится ваша семья, и не оказаться перед вопросами в последний момент. А в январе стоит поставить напоминание в календаре: сверить, что выплата пришла в новом размере.