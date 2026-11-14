Ростовские мамы разоблачили педофила, который прятался за ИИ-аватаром женщины

В Ростове-на-Дону участницы родительских чатов предотвратили распространение интимных фотографий детей после того, как разоблачили извращенца, скрывавшегося за сгенерированным искусственным интеллектом образом молодой мамы. Преступник использовал современные технологии, чтобы усыпить бдительность родителей и выманить у них компрометирующие снимки малышей, в том числе грудного возраста.

По данным канала SHOT, злоумышленник создал реалистичный аватар женщины с ребенком и под именем «Соня» начал знакомиться с участницами родительских чатов. Заводя доверительные разговоры о воспитании и родительском опыте, он постепенно переводил беседу в интимное русло, а затем переходил к просьбам прислать фотографии детей интимного характера.

Чтобы усыпить бдительность собеседниц, извращенец сам отправлял им фотографии подобного содержания, а некоторым открыто признавался в своих преступных намерениях. Отдельным женщинам он пытался давать рекомендации по проведению «массажа» детям, которые носили откровенно непристойный характер.

Одна из мам заподозрила неладное, проанализировала переписку и поняла, что общается с фейковым профилем. Женщина немедленно предупредила остальных участниц чата, после чего началось коллективное разоблачение извращенца.

По словам пострадавших, на уловку преступника чуть не попались как минимум несколько женщин. Сейчас мамы намерены обратиться в полицию с заявлениями и передать все материалы переписки следственным органам для установления личности злоумышленника.