SHOT: Лерчек может покинуть Россию после помилования

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), которой диагностировал рак желудка четвертой стадии, в ближайшее время может улететь на лечение в Китай, пишет SHOT.

В субботу президент Владимир Путин помиловал ее и освободил от наказания, которое летом назначил Гагаринский районный суд Москвы. Лерчек приговорили к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в размере около 763 миллионов рублей.

Ранее суд отказал Чекалиной в разовом выезде из-за условного срока, поэтому блогер обратилась с прошением о помиловании.

«Теперь Валерия Чекалина может покинуть Россию и воспользоваться приглашением пекинской онкологической клиники», — говорится в публикации.

В Китае она планируют пройти CAR-T-терапию: ее иммунные клетки модифицируют, чтобы они распознавали и уничтожали опухоль. Название клиники пока неизвестно.

После публикации указа о помиловании помощница Лерчек сообщила Mash, что блогер находится в тяжелом состоянии.