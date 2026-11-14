Рыбин назвал свинством поведение Агутина и Варум

Певец Виктор Рыбин резко раскритиковал образ жизни Леонида Агутина и Анжелики Варум во время проведения спецоперации, пишет «КП».

Артиста возмутило, что они часто находятся за границей, но при этом регулярно выступают на крупных российских телепроектах.

«Они деньги, которые берут здесь, — все туда. Это свинство. Родители там, ребенок. Анжелика вообще все время там сидит, а сюда приезжает на «Песню года» выступить, хапнуть денег. Да, они хапают наши деньги», — выразил мнение Рыбин.

Певец также поделился мыслями об Алле Пугачевой. Он рассказал, что они с женой Натальей Сенчуковой были дружны с народной артисткой СССР. Их уважение к певице остается неизменным, и они бережно хранят в памяти теплые воспоминания об их дружбе.

Однако Рыбин подчеркнул, что сейчас не может слушать старые песни певицы, уехавшей из России.