Берег реки Березовка вернут государству по решению суда

Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура добилась возвращения государству незаконно оформленных прибрежных территорий. Пять земельных участков, принадлежавших частным лицам, были сформированы с грубыми нарушениями и физически захватывали акваторию реки Березовка.

О незаконном поставлении земель на кадастровый учет и присвоении береговой полосы стало известно в ходе проверки исполнения земельного законодательства. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, границы частных владений перекрыли доступ к водоему, что напрямую лишает граждан возможности посещать территории «общего пользования».

Чтобы вернуть незаконно присвоенные природные территории, природоохранный прокурор направил соответствующий иск. Рассмотрев материалы дела, Рязанский районный суд Рязанской области полностью удовлетворил требования ведомства и постановил изъять спорные части участков у нынешних владельцев.

В настоящий момент надзорное ведомство ожидает вступления судебных актов в законную силу. После завершения всех юридических процедур прокуроры намерены проконтролировать фактический возврат акватории и береговой линии реки Березовка в государственную собственность.