В Рязани женщина благополучно родила ребенка после ишемического инсульта

Врачи Перинатального центра Рязани успешно приняли роды у местной жительницы Людмилы, беременность которой протекала с повышенными рисками из-за ранее перенесенного ишемического инсульта. Несмотря на изначальные планы провести кесарево сечение, пациентка смогла родить здорового мальчика естественным путем. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения в своих социальных сетях.

Новорожденный, которого назвали Романом, появился на свет с весом 3360 граммов и ростом 54 сантиметра. Для женщины это уже третьи роды, они потребовали особого внимания со стороны врачей.

Из-за перенесенного сосудистого заболевания беременность рязанки проходила под усиленным медицинским контролем. Будущей матери требовался прием специальных препаратов и регулярное наблюдение профильных специалистов.

Медики изначально готовили пациентку к оперативному вмешательству, чтобы минимизировать риски для ее здоровья. Однако после тщательного предродового обследования специалисты центра приняли решение отменить кесарево сечение — состояние женщины позволило ей родить самостоятельно. По словам врачей, процесс прошел благополучно и без осложнений.

Сейчас мама и новорожденный малыш чувствуют себя хорошо и уже собрали вещи для долгожданной выписки. Дома пополнения в семье ждут старшие дети — Вероника и Артём.

Пациентка поблагодарила медицинскую бригаду Перинатального центра за профессионализм, отметив квалифицированную помощь и внимательное отношение персонала, который понятно и доступно объяснял каждый этап родов.