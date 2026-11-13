пятерых иностранцев депортировали из Рязани
Фото: max.ru/mvd62
Общество

Из Рязанской области депортировали пятерых иностранцев, совершивших тяжкие преступления

Автор Алексей Самохин

Пятерых иностранных граждан, отбывших наказание за преступления на территории России, депортировали из страны. Операцию провели сотрудники УМВД России по Рязанской области. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Среди выдворенных оказались двое граждан одной из стран Средней Азии. Они получили судимости за убийство, насильственные действия сексуального характера и кражу.

Ещё один иностранец, уроженец страны Закавказья, отбывал наказание за сбыт наркотиков в крупном размере. Два уроженца Восточной Европы были осуждены за незаконное пересечение государственной границы России и мошенничество в особо крупном размере.

После окончания сроков заключения дальнейшее пребывание этих граждан в России признали нежелательным. Такое решение приняли в соответствии с Федеральным законом № 114 от 15 августа 1996 года.

До депортации иностранцы находились в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по Рязанской области в Рязани. Затем полицейские сопроводили их в аэропорт Домодедово, откуда они отправились в страны исхода.

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