Шеф-повар Сергей Малаховский проведёт мастер-класс в Касимове

5 декабря в Касимове состоится кулинарный мастер-класс Сергея Малаховского. Шеф-повар, телеведущий, путешественник и гастроюморист предложит участникам по-новому взглянуть на знакомые блюда и покажет необычные варианты их приготовления. Событие анонсировало ВКонтакте этно-кафе «Татарская сказка».

Гости мастер-класса смогут приготовить два блюда: борщ в пирожке с крепким консоме из говяжьих масталыг и стеклянный кыстыбый с птицей и сливочным сыром.

Встреча пройдёт в свободном формате. Желающие смогут присоединиться к приготовлению блюд и помочь шеф-повару. Остальные гости смогут наблюдать за процессом, задавать вопросы и узнавать кулинарные секреты.

«Приготовление должно быть в радость, иначе на кухню ни ногой!» — говорит Сергей Малаховский.

Мастер-класс пройдёт 5 декабря в этно-кафе «Татарская Сказка». Участие в нём небесплатное — 2500 рублей с человека. Возрастное ограничение: 18+.