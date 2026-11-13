Павел Малков сообщил об итогах проверки «Народного контроля» в трёх парках Рязани

Команда «Единой России» совместно с местными жителями провела рейд по трём общественным пространствам Рязани — парку «Новопавловская роща», скверу «50-летия Октября» и Мемориальному парку героев Отечественной войны. Об итогах проверки сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

В «Новопавловской роще» участники рейда отметили наличие парковки у входа, достаточное освещение, лавочки и урны, оборудованную площадку для выгула собак и систему видеонаблюдения. Детская площадка для старших детей находится в хорошем состоянии. Вместе с тем выявлен ряд недостатков: много аварийных деревьев, урны очищаются несвоевременно. Жители обратились с просьбой очистить пруд и досыпать песок на детской площадке, где также обнаружены сломанные элементы. Резиновое покрытие спортплощадки изношено и требует замены.

В сквере «50-летия Октября» деревья и кустарники находятся в хорошем состоянии, детская и спортивная площадки в целом исправны, но отдельные элементы нуждаются в обновлении. Здесь также есть видеонаблюдение. Основные проблемы касаются инфраструктуры: покрытие дорожек сильно изношено, ступени разрушены, старый пандус не используется. Отмечены недостаток освещения и некачественная уборка территории — под лавочками лежат кирпичи. Скамеек достаточно, но они неудобные и требуют обновления. Парковка отсутствует.

В Мемориальном парке героев Отечественной войны дорожное покрытие и пешеходные дорожки находятся в хорошем состоянии, установлено много урн. Однако рядом с парком нет парковки, отсутствуют детская и спортивная площадки. Мест для отдыха мало — всего пять скамеек на весь парк. Зафиксировано много сухостоя и поваленных деревьев, посаженные цветы остались без ухода. Не хватает освещения, нет ограждения и видеонаблюдения.

«Все выявленные недостатки необходимо устранить. «Народный контроль» вернётся с повторной проверкой», — подчеркнул Павел Малков.

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