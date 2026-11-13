Рязанскую область ждут ночные дожди, порывистый ветер и похолодание

В Рязанской области в субботу, 14 ноября, прогнозируют дожди, местами сильные, и порывы ветра до 17 м/с. В воскресенье осадки постепенно прекратятся, а температура воздуха понизится. Об этом сообщили синоптики.

Погода в Рязанской области 14 ноября

В субботу ожидается облачная погода. Ночью пройдут дожди, местами сильные, днем осадки будут небольшими, местами умеренными.

Южный ветер сменится западным. Его скорость составит 6–11 м/с, местами порывы достигнут 12–17 м/с.

Ночью температура воздуха составит +2…+7°C, в Рязани — +3…+5°C. Днем воздух прогреется до +4…+9°C, в областном центре — до +5…+7°C.

Прогноз на 15 ноября

В воскресенье, 15 ноября, в регионе ожидается переменная облачность. Ночью местами возможен небольшой дождь, днем преимущественно без осадков.

Ветер западный, 5–10 м/с. Ночью температура воздуха опустится до −1…+4°C, в Рязани будет +1…+3°C. Днем ожидается +1…+6°C, в областном центре — +3…+5°C.