В Рязани прошли соревнования по пилонному спорту

В спортивном комплексе «Буревестник» в Рязани прошли чемпионат и первенство области по пилонному спорту, а также спортивный и артистик-фестивали «Энергия полета». За награды боролись спортсменки из Рязанской области и других регионов России.

Как сообщили в министерстве физической культуры и спорта Рязанской области, соревнования выявили сильнейших участниц в трёх возрастных категориях.

Девушки 10–14 лет:

первое место — Елизавета Замотаева;

второе место — Александра Иванова;

третье место — Алиса Симакова.

Юниорки 15–17 лет:

первое место — Анастасия Рябова;

второе место — Анна Рябова;

третье место — Виктория Приходько.

Женщины 18 лет и старше:

первое место — Кристина Агапкина;

второе место — Анастасия Артамонова;

третье место — Карина Нуриева.

По итогам чемпионата и первенства сформировали новый состав сборной Рязанской области по пилонному спорту. Команда будет представлять регион в 2027 году.