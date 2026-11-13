В Рязани прошли соревнования по пилонному спорту

В спортивном комплексе «Буревестник» в Рязани прошли чемпионат и первенство области по пилонному спорту, а также спортивный и артистик-фестивали «Энергия полета». За награды боролись спортсменки из Рязанской области и других регионов России.
Как сообщили в министерстве физической культуры и спорта Рязанской области, соревнования выявили сильнейших участниц в трёх возрастных категориях.
Девушки 10–14 лет:
- первое место — Елизавета Замотаева;
- второе место — Александра Иванова;
- третье место — Алиса Симакова.
Юниорки 15–17 лет:
- первое место — Анастасия Рябова;
- второе место — Анна Рябова;
- третье место — Виктория Приходько.
Женщины 18 лет и старше:
- первое место — Кристина Агапкина;
- второе место — Анастасия Артамонова;
- третье место — Карина Нуриева.
По итогам чемпионата и первенства сформировали новый состав сборной Рязанской области по пилонному спорту. Команда будет представлять регион в 2027 году.