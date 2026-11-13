«Рязаньэнерго» готовится к сильному дождю и ветру в Рязанской области

В Рязанской области 13 и 14 ноября ожидаются сильные дожди и порывы ветра до 17 м/с. Энергетики «Рязаньэнерго» перешли в режим повышенной готовности и подготовили дополнительные силы для устранения возможных аварий на электросетях.

К реагированию на последствия непогоды готовы 68 бригад, в составе которых работают 245 специалистов. Для устранения повреждений они располагают 133 единицами спецтехники.

Особое внимание энергетики уделят социально значимым и инфраструктурным объектам. На случай перебоев с электричеством для них подготовили 19 резервных источников питания общей мощностью около 1,16 МВт.

В «Рязаньэнерго» действует оперативный штаб. Специалисты постоянно следят за погодой и обмениваются информацией с подразделениями МЧС, региональными властями и органами местного самоуправления.

Энергетики напоминают: при обнаружении оборванного провода линии электропередачи нельзя приближаться к нему. О происшествии необходимо сразу сообщить в энергокомпанию или МЧС.

О нарушениях электроснабжения и повреждениях энергообъектов можно сообщить по телефону «Светлой линии»: 8-800-220-0-220. Короткий номер — 220. Звонки принимают бесплатно и круглосуточно.