В Рязани лже-хирург отправлена под домашний арест после гибели пациентки во время липосакции

В Рязани 28-летняя женщина, проводившая пластические операции без лицензии и медицинского образования, помещена под домашний арест. По версии следствия, по ее вине во время процедуры скончалась местная жительница.

Инцидент произошел днем 10 ноября 2026 года. В арендованном помещении одного из рязанских офисных центров подозреваемая проводила 41-летней женщине процедуру липосакции. В процессе хирургического вмешательства пациентка скончалась.

Как установили правоохранители, у «хирурга» отсутствовали высшее медицинское образование и лицензия на оказание услуг в сфере пластической хирургии.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По ходатайству следователя Московского межрайонного следственного отдела СК России по Рязанской области суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время продолжаются следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия для установления всех деталей происшествия. Ход расследования взят на контроль органами прокуратуры.