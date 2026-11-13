Лёша Свик, Александр Устюгов и новое шоу в цирке. Куда сходить в Рязани 14 и 15 ноября

В эти выходные в Рязани будет на что посмотреть и что послушать. В цирке покажут новое шоу «Зазеркалье» с иллюзиями и выступлениями животных, Лёша Свик исполнит свои хиты, а Александр Устюгов представит песни Владимира Высоцкого с оркестром. Любителей театра ждут комедии и сказки, а в филармонии подготовили сразу две музыкальные программы. Собрали афишу на 14 и 15 ноября.

14 ноября, суббота

Рязанский государственный цирк

Цирковое шоу «Зазеркалье» (0+) – 12:00. Зрителей ждёт путешествие в загадочный замок, где зеркала хранят тайны прошлого. В программе – цирковые трюки, иллюзии, фокусы, выступления животных и необычные декорации.

Рязанская филармония

Концерт «В стране весёлого детства» (0+) – 11:00. Музыкальную программу посвятят 120-летию со дня рождения Агнии Барто. В исполнении вокалистов и музыкантов прозвучат произведения, связанные с творчеством любимой детской писательницы.

Бар «Руки ВВерх!»

Концерт Лёши Свика (12+) – 19:30. Исполнитель представит свои главные хиты, среди которых «Дым», «Малиновый свет», «Самолёты» и «Плакала».

Театр драмы

Музыкальная сказка «Дочь пирата» (0+) – 12:00. Маленькая Лили отправляется в морское путешествие вместе с отцом – грозным капитаном Жанном. На героев ждут встречи с акулами, приключения и пиратские опасности.

Поэма «Мёртвые души» (16+) – 18:00. Новая постановка по произведению Николая Гоголя расскажет об авантюре Чичикова, которая превращается в масштабную историю о русской душе. Спектакль длится 4 часа 30 минут с одним антрактом.

15 ноября, воскресенье

Рязанская филармония

Концерт «Мир русской сказки» (0+) – 14:00. Рязанский губернаторский симфонический оркестр исполнит произведения Сергея Прокофьева, среди которых «Петя и волк», музыка к балету «Золушка» и «Сказки старой бабушки». Музыковед Елена Зайцева познакомит слушателей с историей произведений и расскажет об инструментах оркестра.

Рязанский государственный цирк

Цирковое шоу «Зазеркалье» (0+) – 12:00. История о таинственном замке, волшебных зеркалах и путешествии во времени. В программе – иллюзии, цирковые номера, выступления животных и масштабные декорации.

Рязанский дворец молодёжи

Концерт Александра Устюгова с песнями Владимира Высоцкого (12+) – 19:00. Актёр и музыкант исполнит известные песни Высоцкого в новом звучании вместе с оркестром. Между музыкальными номерами артист поделится личными историями, связанными с творчеством легендарного исполнителя.

Студенческий дворец культуры РГАТУ

Стендап Карины Мейханаджян (18+) – 19:00. Комик представит новую сольную программу с шутками об отношениях, семье, взрослении и самооценки.

Театр драмы

Сказка «Однажды в Тридевятом царстве» (6+) – 12:00. Баба-Яга приводит девочку Настю в сказочное царство, которому угрожают Кощей Бессмертный и Змей Горыныч. Героине предстоит сразиться со злодеями и спасти мир сказок.

Комедия «Ищите женщину» (16+) – 18:00. В парижской нотариальной конторе происходит преступление, но тело жертвы загадочным образом исчезает. Расследовать необычное дело предстоит секретарше Алисе, которой помогут наблюдательность, интуиция и неожиданно вспыхнувшие чувства к инспектору.

ДК «Приокский»

Интерактивное представление «Тучкина грустинка» (0+) – 11:00. Кот Мурзик и его подружка Машутка отправятся вместе с маленькими зрителями на поиски смешинок, которые спрятала тучка. Детей ждут игры, весёлая зарядка, танцы в резиновых сапожках и мыльные пузыри. Один билет действует на пару «родитель и ребёнок».

Мастер-класс «Осенний именной браслет» (6+) – 12:30. Дети от четырёх лет смогут своими руками собрать браслет в осенних оттенках. Для украшения подготовят бусины в виде листьев и желудей, а также детали с фактурой дерева.

Концерт-перформанс «Живая нить традиций» (6+) – 16:00. В программе народная музыка, танцы и современная этно-мода. Вход свободный.