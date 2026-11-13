В Рязани пройдет бесплатная дегустация блюд русской кухни

В субботу, 14 ноября, в Рязани состоится масштабная гастрономическая акция, приуроченная ко Всемирной неделе качества. Жители и гости областного центра смогут бесплатно попробовать традиционные блюда русской кухни.

Как сообщает пресс-служба регионального министерства экономического развития, угощать горожан будут на площадке традиционной ярмарки выходного дня возле здания ЦНТИ.

Организаторы подготовили для посетителей насыщенное меню. В частности, рязанцы смогут продегустировать классическую русскую кашу из гречневой и перловой круп, а также свежие котлеты из щуки. В качестве десерта покупателям предложат оценить необычное лакомство — сладкое морковное варенье.

Гастрономический праздник начнется ранним утром — в 8:00, и продлится до 11:00. Возрастное ограничение: 0+.

Отмечается, что события в рамках Всемирной недели качества направлены на популяризацию продукции отечественных производителей и формирование культуры ответственного потребления. Помимо бесплатных дегустаций, в регионе проходят профильные встречи специалистов торговых сетей для обмена опытом.