Эксперт объяснил, как ВСУ удалось атаковать Самарскую область в плохую погоду

Украинские военные атаковали Самарскую область при помощи беспилотников, способных работать в плохую погоду, рассказал «АиФ» эксперт Юрий Кнутов.

Накануне ВСУ ударили по промышленному предприятию, расположенному в этом регионе. Как сообщал губернатор Вячеслав Федорищев, погибли четыре человека.

«Сейчас противник в основном использует беспилотники FP-1, FP-2, «Лютый» и B-2. Дроны сейчас изготавливают из пластмассы, то есть корпус достаточно прочный, лючки делают герметичными, чтобы эти БПЛА применять в плохую погоду», — объяснил Кнутов.

Военный эксперт уточнил, что при таких погодных условиях обнаружить БПЛА сложно как с помощью РЛС, так и мобильными огневыми группами. По его словам, нередко налеты происходят по границе метеорологического фронта.

Кнутов предположил, что украинские войска запустили дроны для атаки на Самарскую область с территории Харьковской области. Также он обратил внимание, что ВСУ получают данные в режиме реального времени от французских спутников оптической разведки «Плеяда» и от арендованных финнами американских аппаратов.