Москвич украл у рязанца проданную машину, чтобы вернуть долг перекупщика

В Рязанском районе полицейские раскрыли необычное хищение автомобиля. 28-летний житель Москвы похитил проданную им же иномарку у покупателя в деревне Насурово, решив таким нестандартным способом вернуть деньги от недобросовестного перекупщика.

В отдел МВД России «Рязанский» обратился 47-летний местный житель с сообщением о краже автомобиля «Шкода» от его дома. Мужчина рассказал, что приобрел эту машину через интернет несколько месяцев назад, тщательно проверил документы и полностью рассчитался с продавцом.

Оперативники уголовного розыска начали проверку и быстро вышли на след перекупщика из соседнего региона, который и продал автомобиль потерпевшему. Однако на этом цепочка не оборвалась. К расследованию подключились специалисты Управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области, которые установили личность самого первого владельца иномарки — 28-летнего жителя столицы.

При опросе москвич признался в содеянном. Выяснилось, что летом он продал машину перекупщику, но так и не получил оговоренную сумму денег. Через знакомых мужчина узнал, где сейчас находится его бывшая иномарка и кто ее новый хозяин.

Поскольку при сделке продавец случайно оставил у себя комплект запасных ключей, он приехал в деревню Насурово, открыл машину и просто угнал ее. Злоумышленник решил забрать автомобиль в счет невыплаченного долга, однако просчитался: такие действия квалифицируются законом как хищение чужого имущества.

План мести обернулся для москвича серьезными проблемами. В отношении 28-летнего мужчины следователь полиции возбудил уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Ему грозит до шести лет лишения свободы.