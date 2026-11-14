Диетолог назвала частые ошибки при размещении продуктов в холодильнике

Многие россияне совершают ошибки при размещении продуктов в холодильнике, которые приводят к порче еды. Диетолог Людмила Денисенко рассказала «КП», как избежать таких проблем.

В первую очередь она порекомендовала не ставить на средние и верхние полки большие тарелки и сковороды, даже если там достаточно места. Дело в том, что они могут перекрыть циркуляцию холодного воздуха.

«Иначе могут появиться уголки, где температура выше, чем требуется, и условия хранения продуктов ухудшаются», — отметила Денисенко.

Эксперт посоветовала располагать большие блюда в самом низу. Еще одна частная ошибка — перегружать холодильник.

Кроме того, диетолог посоветовала не убирать в холод блюда сразу с плиты. Их необходимо охладить до комнатной температуры, чтобы не нарушать температурный режим в холодильнике.

Также специалист призвала мыть холодильник и проводить ревизию продуктов не реже раза в месяц. Генеральную уборку же следует устраивать хотя бы раз в полгода.