Павел Малков и Жанна Алексеева обсудили будущее рязанской культуры

Губернатор Рязанской области Павел Малков провел рабочую встречу со статс-секретарем – заместителем Министра культуры РФ Жанной Алексеевой, которая посетила регион с рабочим визитом. Главной темой обсуждения стали успехи области в реализации национальных проектов и планы по дальнейшему укреплению культурной инфраструктуры.

Жанна Алексеева высоко оценила Рязанскую область как надежного и ответственного партнера в реализации государственной культурной политики. Особое внимание было уделено активному участию региона в новом национальном проекте «Семья».

«Ценно, что регион активно включился в новый национальный проект «Семья». И это уже позволило добиться значимых результатов. В этом году в области создаются целых 7 детских культурно-просветительских центров. Один из них, самый большой в стране, мы откроем с вами сегодня», — отметила заместитель министра.

Также на встрече была озвучена важная финансовая новость: на 2027 год Рязанской области уже запланирована федеральная поддержка в объеме 500 миллионов рублей, которые позволят реализовать новые масштабные планы.

«На 2027 год Рязанской области уже запланирована федеральная поддержка в объеме 500 млн рублей. Надеюсь, что эти средства помогут реализовать все намеченные планы и откроют новые возможности для развития культуры в регионе», – сказала Жанна Алексеева.

Губернатор Павел Малков подчеркнул, что сотрудничество с Министерством культуры РФ дает ощутимые результаты на местах. В регионе создаются модельные библиотеки, ремонтируются театры и музеи, продолжается модернизация областной филармонии и строительство новых домов культуры.

Отдельно была отмечена успешная работа филиала Национального центра «Россия», созданного по поручению Президента РФ. За первый месяц работы центр посетили более 37 тысяч человек, и он уже стал ключевой точкой нового туристического маршрута «Рязань пешеходная».

«Министерство культуры РФ нас очень поддерживает, у нас огромное количество совместных проектов. Совместно создаем модельные библиотеки, открываем детские культурно-просветительские центры, ремонтируем театры, музеи, продолжаем приводить в порядок областную филармонию. Строим новые дома культуры, обновляем действующие учреждения культуры, — сказал Павел Малков. — Везде есть серьезные подвижки и улучшения. Большие планы и договоренности по дальнейшей работе».

Не забыли и о поддержке профессионалов: в рамках программы «Земский работник культуры» в этом году в регион приехали 15 специалистов, каждый из которых уже получил единовременную выплату в размере одного миллиона рублей. За последние семь лет новыми инструментами и литературой оснастили 38 детских школ искусств, а еще 20 зданий были капитально отремонтированы.

В завершение визита высокие гости посетили выставку «Рязань в акварели» члена Союза художников России Софьи Романовой, развернутую в холле Правительства области. Двадцать работ, запечатлевших городские виды и знаковые паустовские места, стали живой иллюстрацией того, как творческие люди сохраняют историческое наследие края.

Павел Малков и Жанна Алексеева лично пообщались с художницей, обсудив идеи более активного привлечения деятелей искусства к проектам развития региона и благоустройству общественных пространств.