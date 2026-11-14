В Дядьково задержан нетрезвый водитель автомобиля «Датсун»

Сотрудники Отдельного СБ ДПС пресекли опасную поездку нетрезвого водителя в Рязанском районе. Во время патрулирования в селе Дядьково на улице Зелёной инспекторы обратили внимание на автомобиль «Датсун», поведение которого на дороге вызвало обоснованные подозрения.

При остановке автомобиля 42-летний водитель сразу продемонстрировал характерные признаки алкогольного опьянения: запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы и нарушение речи. Мужчина был немедленно отстранён от управления транспортным средством. Результаты освидетельствования оказались тревожными: алкотестер зафиксировал концентрацию алкоголя 1,077 мг/л в выдыхаемом воздухе. Это более чем в пять раз превышает максимально допустимый показатель в 0,16 мг/л, установленный российским законодательством.

По факту нарушения в отношении водителя составлен административный материал по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Санкции статьи предусматривают штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение права управления ТС на срок от 1,5 до 2 лет.