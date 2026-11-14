Касимов и Казань подписали соглашение о сотрудничестве

Глава администрации Касимовского округа Иван Бахилов совершил важный рабочий визит в столицу Татарстана, где вместе с главой администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани Альбертом Салиховым подписал соглашение о межрегиональном сотрудничестве. В торжественной церемонии также принял участие исполнительный директор Совета муниципальных образований Рязанской области Александр Посельский.

Как отметил Иван Бахилов, подписанный документ — это не просто бюрократическая процедура, а реальный шаг к возрождению глубоких исторических и культурных связей между двумя городами. Касимов и Казань объединяет общая история, богатая культура и тесные человеческие контакты, которые теперь получат новое организационное оформление.

«Соглашение предусматривает проведение совместных мероприятий, развитие туризма и регулярный обмен информацией. Особенно важно, что партнерство поможет нам укрепить связи с касимовскими татарами и сохранить общую историческую память», — отметил Бахилов.

Документ охватывает разнообразные совместные инициативы: организацию культурных и образовательных мероприятий, продвижение туристического потенциала обеих территорий, регулярный обмен данными и передовыми практиками в области муниципального управления, а также реализацию совместных проектов в области образования и охраны культурного наследия.

Следующим практическим шагом станет разработка детального плана мероприятий на ближайший период. Уже сейчас стороны видят большие перспективы для развития туризма в Касимовском крае, где уникальное сочетание русской и татарской культуры создает неповторимую атмосферу, привлекательную для гостей со всей России.

Иван Бахилов выразил благодарность Альберту Салихову за открытость к диалогу и готовность к совместной работе, а также Александру Посельскому за поддержку важной для региона инициативы.