В Рязани восстанавливают контактную сеть после падения деревьев

Коммунальные и аварийные службы Рязани продолжают работу по ликвидации последствий ночной непогоды. Сильный ливень, сопровождавшийся порывистым ветром, привел к падению нескольких деревьев в разных частях города.

Один из наиболее серьезных инцидентов произошел на улице Новой, где упавшие деревья повредили контактную сеть городского электротранспорта. Спасательные подразделения оперативно прибыли на место, выполнили распиловку и вывоз поваленных стволов, расчистив проезжую часть.

В настоящее время специалисты МУП «УРТ» проводят необходимые мероприятия по восстановлению контактной сети.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС), с вечера 13 ноября от жителей города поступило шесть обращений по факту падения деревьев. Все заявки уже взяты в работу.