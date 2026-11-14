В Петербурге педагога подозревают в развращении 15-летнего школьника

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали 30-летнюю преподавательницу. Женщина подозревается в совершении развратных действий в отношении 15-летнего ученика частной школы.

По информации канала SHOT, основанием для начала проверки стало заявление матери подростка. По версии следствия, подозреваемая встречалась с несовершеннолетним учеником в своей квартире в период с марта 2024 года по декабрь 2025 года. На момент начала предполагаемых контактов школьнику было 15 лет.

Задержание 30-летней преподавательницы состоялось 9 ноября. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье о развратных действиях в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста. В настоящее время следователи проводят необходимые процессуальные действия и проверяют информацию о возможных других пострадавших.

По данным канала, задержанная имела обширный опыт работы с подростками. Она преподавала английский и испанский языки, занималась подготовкой старшеклассников к сдаче ЕГЭ. Кроме того, женщина работала заместителем директора по учебно-воспитательной работе в одной из частных школ Петербурга. На сайте этого образовательного учреждения она характеризовалась как педагог, умеющий находить индивидуальный подход к каждому ученику.