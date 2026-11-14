Эксперт объяснил, почему Лерчек может не платить штраф в 763 миллиона рублей

Блогера Валерию Чекалину после помилования освободили от уплаты штрафа в размере 763,5 миллиона рублей, заявил в беседе с «АиФ» заслуженный юрист Иван Соловьев.

В субботу президент Владимир Путин помиловал ее и освободил от наказания, которое летом назначил Гагаринский районный суд Москвы. Лерчек приговорили к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в размере около 763 миллионов рублей.

«В рамках указа принято два решения: освободить от отбывания наказания и снять судимость. Снятие судимости влечет за собой полное аннулирование всех правовых последствий, которые были связаны с фактом осуждения», — пояснил Соловьев.

По его словам, после снятия судимости на человека больше не распространяются все правовые обременения. В случае с Чекалиной это, в частности, дает возможность сразу выехать за границу, чтобы пройти лечение.

Лерчек, которая борется с раком желудка четвертой стадии, ранее поблагодарила Путина за помилование. Она намерена отправиться на лечение в Китай. Врачи посоветовали ей рассмотреть возможность CAR-T-клеточной терапии.