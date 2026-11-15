Симоньян столкнулась с критикой из-за поддержки помилованной Лерчек

Журналист и медиаменеджер Маргарита Симоньян рассказала в соцсетях, что регулярно получает хейтерские комментарии из-за поддержки блогера Лерчек, страдающей раком желудка четвертой стадии.

В субботу президент Владимир Путин помиловал ее и освободил от наказания, которое летом назначил Гагаринский районный суд Москвы. Лерчек приговорили к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в размере около 763 миллионов рублей.

Симоньян призналась, что до сих пор сталкивается с комментириями людей, которые не верят, что она борется с раком, а ее муж Тигран Кеосаян умер.

«Пишут, что мы все придумали, чтобы свалить. Я не знаю Лерчек. Но я знаю, что Христос завещал нам быть милосердными. И я буду стоять на этом, пока господь не заберет и меня», — написала она в Telegram.

Журналист подчеркнула, что на протяжении всей жизни «огребает» за милосердие. Несмотря на это, она собирается продолжается поступать так же, поскольку по-другому не может.

Лерчек ранее поблагодарила Путина за помилование. Она намерена отправиться на лечение в Китай. Врачи посоветовали ей рассмотреть возможность CAR-T-клеточной терапии.