Борис Ясинский рассказал о новом сквере в микрорайоне Недостоево Рязани

В Рязани продолжается активное благоустройство городских пространств, причём новые зоны отдыха появляются не только в центре, но и в спальных микрорайонах, где жители особенно нуждаются в комфортной среде для прогулок и отдыха. Об этом сообщил глава администрации Рязани Борис Ясинский, отметив, что горожане не только просят о таких проектах, но и сами активно участвуют в их создании.

Одним из ярких примеров такого подхода стала зелёная зона в микрорайоне Недостоево на улице Сельских Строителей. Её назвали «Воскресенский сквер» в честь расположенного рядом Храма Воскресения Христова.

В прошлом году местные жители сплочённо подошли к важному этапу — голосованию за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Именно этот проект получил максимум голосов и стал победителем в Московском районе, что доказывает: власть слышит людей и реализует их инициативы.

Работы были завершены осенью, и результат уже радует глаз. Вместо заброшенного, заросшего кустами участка появилась современная открытая площадка с детской игровой зоной и спортивными тренажёрами. Между ними проложены вымощенные тропинки, вдоль которых установлены удобные лавочки для отдыха.

Площадка получилась просторной, с возможностью подключения электрооборудования, что открывает перспективы для проведения досуговых мероприятий, праздников и семейных событий. В сквере сделано качественное освещение и установлено видеонаблюдение — как мера борьбы с возможными проявлениями вандализма.