В Касимовском округе открыли обновленный памятник воинам Великой Отечественной войны

В селе Торбаево Касимовского округа состоялось торжественное открытие обновлённого после ремонта памятника воинам Великой Отечественной войны. Церемонию посетил глава администрации Касимовского округа Иван Бахилов, который подчеркнул особую значимость этого места для каждого жителя села.

Мемориал в Торбаево — это не просто архитектурная форма, а настоящая точка опоры для сельской территории. Здесь хранится память о земляках, ушедших на фронт и не вернувшихся домой, о тех, кто приближал Победу ценой собственной жизни. Именно поэтому восстановление памятника стало общим делом для всех жителей села.

«Это место дорого каждому, кто здесь живёт: оно хранит память о земляках, ушедших на фронт и не вернувшихся домой, о тех, кто приближал Победу ценой собственной жизни», — отметил Иван Бахилов.

Ремонт мемориала стал возможен благодаря слаженной работе и неравнодушию людей. В подготовку и проведение работ вложили свой труд и душу многие жители села, которые по-настоящему бережно относятся к своей истории.

Глава администрации выразил особую благодарность жителям Торбаево, которые активно участвуют в жизни села и сохраняют память о своих предках.