В администрации Рязани прокомментировали обращения горожан, касающиеся качества теплоснабжения и начислений за отопление. По каждому сигналу — с улицы Типанова, Ленинского Комсомола, 17, а также из микрорайонов Канищево и Дашково-Песочня — специалисты РМПТС проводят отдельное разбирательство. Цель — определить, вызвана ли проблема внешними обстоятельствами или состоянием внутридомовых инженерных сетей.

Начиная с 12 ноября в администрацию поступали единичные жалобы на недостаток тепла из Канищева, Приокского и с улицы Островского. Как выяснилось, причиной стало кратковременное снижение температурно-гидравлического режима на Дягилевской ТЭЦ, что отразилось на температуре в квартирах. В настоящее время параметры работы станции восстанавливаются до нормативных значений.

РМПТС подаёт теплоноситель в строгом соответствии с текущими погодными условиями. Ключевым критерием качества услуги остаётся температура воздуха внутри жилых помещений: она не должна опускаться ниже +18 °C, а в угловых комнатах — ниже +20 °C. Если этот показатель не соблюдается, специалисты проводят комиссионное обследование, чтобы установить причины отклонения. Жители, желающие инициировать проверку и согласовать удобные дату и время визита комиссии, могут обратиться по телефону 55-05-86.

Перерасчёт за отопление выполняется на основании акта пуска отопления в конкретном доме. Процедура проводится автоматически в ноябре–декабре, а уточнить дату подписания документа заявители могут в своей управляющей компании.

Кроме того, отдельный перерасчёт будет сделан по ряду адресов: