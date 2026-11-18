Синоптики регионального ЦГМС рассказали о погоде в Рязанской области в четверг, 19 ноября. Жителей региона ожидает преимущественно облачная погода с периодическими осадками и умеренным ветром.

В течение суток небо будет затянуто облаками. В ночные часы прогнозируются осадки, а днем в некоторых районах области пройдет дождь.

Ночью столбики термометров покажут от -1°С до +4°С. В дневное время воздух прогреется до +3°С… +8°С.

Ветер будет дуть с юго-востока и юга. В дневные часы его скорость составит 6–11 метров в секунду.