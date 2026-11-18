Экс-губернатор Рязанской области и бывший сенатор Николай Любимов уже почти два года находится под арестом. Его обвиняют во взятках более чем на 270 млн рублей. Одну из них, по версии следствия, он получил за назначение вице-губернатором выходца из Ростовской области Игоря Грекова.

21 ноября скандальному политику исполнится 55 лет. Наступающий юбилей он встретит в СИЗО.

Взятки на 270 миллионов

Детали дела экс-главы региона долгое время не раскрывались. Лишь в январе 2026 года председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что бывшего губернатора обвиняют в получении трёх взяток на общую сумму 272 млн рублей.

Одна из них, как предполагает следствие, самая крупная, была предложена за назначение на должность вице-губернатора выходца из Ростовской области Игоря Грекова и общее покровительство по службе. Ещё две взятки — за содействие в заключении госконтрактов, рассказал глава СК.

Игорь Греков

От мэра Калуги до сенатора

Николай Любимов учился на историка в Калужском педагогическом институте (ныне Калужский государственный университет) и на юриста в Московском гуманитарно-экономическом институте.

В 90-е годы он работал начальником научно-исследовательского сектора Калужского пединститута, затем — начальником отдела инвестиций в департаменте экономики и промышленности Калужской области. В 2000 году возглавил Центральное агентство по регистрации выпусков ценных бумаг акционерных обществ, а в 2003-м — Калужскую ипотечную корпорацию.

В 2004 году Любимова назначили министром экономического развития Калужской области, в 2007-м избрали мэром Калуги. С 2010 по 2015 год он работал заместителем губернатора Калужской области, в 2015-м стал депутатом областного Заксобрания. Ещё через год вошёл в Госдуму РФ.

В феврале 2017 года президент Владимир Путин назначил Любимова временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области. В сентябре того же года он победил на выборах главы региона. На этом посту он пробыл до мая 2022 года и ушёл в отставку по собственному желанию. Летом 2022-го Любимова назначили вице-президентом корпорации «Синергия», а в сентябре — сенатором от Рязанской области. В 2023 году он стал первым зампредом комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Николай Любимов, экс-губернатор Рязанской области

Отставка, обыски и арест

Утром 11 декабря 2024 года Николай Любимов сообщил на своей странице «ВКонтакте» о досрочном уходе с поста сенатора по собственному желанию. Причины он не раскрыл. В тот же день сенатор подал соответствующее заявление, отметив, что в дальнейшем будет рад ещё поработать на благо Рязанской области.

Утром 12 декабря в квартирах Любимова прошли обыски. Оперативники изымали улики. Следователи направили запросы в Росреестр, ГИБДД и банки, чтобы узнать, какое ещё имущество и счета есть у бывшего сенатора. Тем же вечером московский суд заключил Любимова в СИЗО. В его отношении возбудили уголовные дела о получении нескольких взяток в особо крупном размере.

Дело Николая Любимова рассматривает Советский районный суд Рязани.

Фото из телеграм-канала судов общей юрисдикции Москвы

Другие фигуранты коррупционных рязанских дел

До этого, в 2023 году, под следствием оказались бывший вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков и экс-сенатор Ирина Петина. Грекова арестовали за получение взяток от директоров компаний за поставку медоборудования в муниципальные учреждения. Петина также стала фигурантом дела о взятках. Позднее Грекова приговорили к 16 годам лишения свободы.

В феврале 2025 года арестовали бывшего зампреда правительства Рязанской области Артёма Никитина. Следователи пришли к чиновнику на следующий день после его отставки. Следствие по делу Никитина всё ещё длится, его обвиняют в незаконном получении 17 млн рублей.