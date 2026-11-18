Губернатор Рязанской области Павел Малков в ходе 43-й конференции регионального отделения «Единой России» был единогласно переизбран на пост секретаря отделения по итогам тайного голосования. Глава региона поблагодарил однопартийцев за доверие и заявил, что вместе с командой единомышленников готов преодолевать любые вызовы и решать поставленные задачи.

Подводя итоги работы отделения за последние годы, Малков подчеркнул, что повседневная деятельность партии подчинена главной цели, обозначенной Президентом Владимиром Путиным, — повышению качества жизни людей. Губернатор отметил положительную динамику в экономике региона: растут объёмы строительства и инвестиций, активно развивается малый и средний бизнес, появляются объекты инновационной инфраструктуры. За пять лет в области возведено 135 социальных объектов — школ, детских садов, фельдшерско-акушерских пунктов, поликлиник и спортивных комплексов. Отремонтировано свыше тысячи километров дорог, в 171 населённом пункте обустроено уличное освещение, приведено в порядок более 60 мостов. Продолжается строительство нового моста через Оку и Южного обхода. Агропромышленный комплекс демонстрирует рекордные результаты по сбору зерновых и масличных культур, производству молока, мяса и яиц. Достигнуты серьёзные успехи в медицине — от диспансеризации до высокотехнологичной помощи. Реализуется программа догазификации, ведутся масштабные работы по благоустройству.

«Все реализованные проекты являются частью Народной программы «Единой России». В целом нам удалось ее успешно реализовать. Наказы, которые еще пока не выполнены, все в работе. В этом году мы вместе с избирателями сформировали новую Народную программу с планом работы партии на следующие пять лет. В ее создании по всей стране приняли участие более трех миллионов человек. Из Рязанской области поступило более 31 тыс. предложений. Теперь наша главная задача – сделать все, чтобы эту программу выполнить. В работу включены все партийные институты от первичек до депутатов Госдумы», – подчеркнул Павел Малков.

Одним из приоритетов глава региона назвал поддержку специальной военной операции, помощь бойцам и их близким. При содействии «Единой России» в регионе выстроена комплексная система поддержки: действуют 110 мер, реализуются программы «Герои62», «Защита62» и «СВОй бизнес». В центре «Сосновый бор» развивается уникальная программа реабилитации военнослужащих. Волонтёры плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи и помогают медикам в прифронтовых госпиталях.

В рамках конференции были представлены результаты избирательных кампаний и рассмотрены кадровые вопросы: избраны члены и президиум Регионального политического совета, а также состав Региональной контрольной комиссии. Состоялось вручение партийных билетов и награждение активистов Благодарственными письмами секретаря Генерального совета партии Владимира Якушева, руководителя Центрального исполнительного комитета Андрея Осинникова и секретаря регионального отделения Павла Малкова. Кроме того, на заседании Регионального политического совета были избраны заместители секретаря рязанского отделения «Единой России».