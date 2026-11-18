В пятницу, 20 ноября, Рязанский институт (филиал) Московского политехнического университета отпразднует 70-летие со дня основания. Праздничные события развернутся сразу на двух городских площадках: в учебном корпусе вуза на улице Право-Лыбедской (дом 26/53) и в Рязанской областной филармонии (улица Ленина, дом 26). Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Утренняя программа: выставки и новая лаборатория

Праздничный день начнется в 10:00 в здании института с регистрации гостей, экскурсий по вузу и осмотра экспозиций. В 11:15 в аудитории № 221 официально откроют выставку-исследование «Код пространства», посвященную проектированию жилых и общественных интерьеров и инженерных систем. Концепцию подготовили председатель рязанского отделения Союза дизайнеров России Олег Атясов и заведующая кафедрой «Архитектура, градостроительство и дизайн» Наталья Кобзева.

В 11:30 в коридоре второго этажа гости увидят выставку живописи «Русский колорит», автором которой выступила Наталья Кобзева. Сразу после этого, в 11:35, в аудитории № 214 откроется лаборатория технологий заготовительного производства в машиностроении имени А. М. Володина.

В 12:00 в аудитории № 220 стартует расширенное заседание Попечительского совета. Участники обсудят подготовку кадров для промышленности и цифровое развитие региона.

Торжественный вечер в филармонии и поздравление с орбиты

После часового перерыва, в 14:30, гостей ждут в Рязанской областной филармонии. В фойе разместят историческую экспозицию и работы студентов направления «Архитектура».

Главная торжественная программа пройдет с 15:00 до 17:00. Она откроется эксклюзивным видеопоздравлением с орбиты от российских космонавтов Петра Дуброва, Анны Кикиной и Сергея Тетерятникова. Затем прозвучит Государственный гимн РФ, состоятся награждение преподавателей и сотрудников вуза, а также выступления студенческих творческих коллективов.

По данным пресс-службы вуза, на данный момент участие в церемонии подтвердили митрополит Рязанский и Михайловский Никодим, депутат Госдумы Андрей Красов, сенатор Игорь Мурог, главный федеральный инспектор по региону Михаил Максимов, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, глава муниципального образования Татьяна Панфилова, глава администрации Рязани Борис Ясинский, руководитель попечительского совета вуза и гендиректор ПАО «Тяжпрессмаш» Андрей Клинов, а также председатель Совета ректоров региона, ректор РязГМУ Роман Калинин.

Справка: история и достижения Рязанского Политеха

История вуза началась в 1956 году с открытия Учебно-консультационного пункта Всесоюзного заочного политехнического института. Вуз работает в здании бывшей Рязанской первой мужской гимназии, где в свое время учились основоположник космонавтики Константин Циолковский и основатель российской инженерной школы Александр Ершов.

За 70 лет институт выпустил свыше 40 тысяч специалистов, более 85% из которых трудоустраиваются по профессии. Сегодня в Рязанском Политехе обучаются более 3000 студентов по 47 образовательным программам. В структуру вуза входят свыше 40 научно-исследовательских лабораторий и Студенческое конструкторское бюро, выполняющее заказы для промышленных предприятий, включая АО «РНПК» и АО «РКБ «Глобус». В юбилейном 2026 году набор на целевое обучение в вузе вырос вдвое, а разработки студентов и ученых завоевали рекордные 6 медалей на Московском международном Салоне изобретений «Архимед».

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