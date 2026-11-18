Десять проектных инициатив стали одним из результатов Международного диалога «Молодежь против фашизма», прошедшего в Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина.

В рамках проектного трека участники из разных городов России и зарубежных стран разрабатывали идеи, направленные на противодействие фальсификации истории.

Среди предложенных инициатив — викторина «Квиз памяти», фестиваль «Живая память: война глазами человека», медиапроекты «Подвиг за минуту» и «По следам истории», студенческий круглый стол «Диалог без границ», электронный словарь «История в словах» и другие.

Предполагается, что большинство проектных решений будет реализовано на цифровых платформах с использованием ресурсов социальных медиа.

«Мы не должны отказываться от социальных сетей. Напротив, мы должны научиться использовать их осознанно и ответственно. Необходимо учить молодых людей не просто потреблять контент, а анализировать его. В таком случае медиаграмотность станет таким же базовым навыком, как чтение и письмо», — рассказал Нху Вьет Анх Нгуен, студент Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы.

Проект реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).

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