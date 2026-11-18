Мошенники стали выманивать коды из СМС и заражать гаджеты россиян под видом индексации зарплат. О новой схеме предупредили в МВД РФ.

Как работает схема

Злоумышленники отправляют потенциальной жертве сообщение якобы от имени бухгалтерии. В нём указано, что в связи с повышением минимального размера оплаты труда проводится индексация зарплаты, а для этого следует оформить необходимые документы. Информация оформлена под видом рабочей рассылки с указанием срока, в который человек обязан всё сделать.

Для большего введения жертвы в заблуждение мошенники могут отправить персональный файл или ссылку, название которых также содержит данные получателя. В реальности такое письмо может содержать фишинговую ссылку — по ней пользователь попадает на поддельную страницу. Там у него могут попросить ввести логин, пароль или код подтверждения, которые после указания попадут к злоумышленникам. Помимо этого, открытие вложения способно привести к установке вредоносной программы на устройство.

Что рекомендуют в МВД

В МВД рекомендуют не открывать вложения и не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений. Информацию, требующую ввода персональных данных, необходимо тщательно проверять.