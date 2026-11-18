Климатическая зима задерживается в Центральной России. Метеоролог Евгений Тишковец назвал сроком её прихода последнюю декаду ноября. А климатолог Михаил Семёнов предупредил жителей Москвы, Подмосковья и соседних регионов: на нас обрушатся ледяные дожди, а повсюду образуется опасная ледяная корка в ближайшие две недели.

Зима задерживается: когда холода придут в Центральную Россию

Климатическая зима, которая по норме прошлого века должна была прийти в Москву ещё 10 ноября, задерживается. Метеоролог Евгений Тишковец в своём блоге объяснил, что в Центральную Россию продолжает поступать тёплый и влажный воздух атлантического происхождения.

— Ноябрь должен сдать свои позиции, но сменщик не явился. Грядущая зима — не педант. Наступит, в самом оптимистичном случае, в последней декаде месяца, — написал Тишковец.

По его наблюдениям, за окном сейчас «классическая осенняя хандра и слякоть», а зима «где-то затерялась в пути».

Сроки зимы год от года сильно различаются

Климатолог Михаил Семёнов обратил внимание, что дата прихода зимы может сильно отличаться год от года. Иногда тепло сохранялось в Москве вплоть до Нового года, а десять лет назад снежный покров образовался уже в конце октября. Обычно снег в столице ложится в начале ноября. В этом году он выпадет значительно позже средних многолетних сроков. Например, впервые за сезон Рязанскую область завалило снегом только 18 ноября.

Синоптик Александр Сергеев предупреждал, что расслабляться рано: в этом году значительно раньше разрушился антарктический вихрь, который удерживает холодный воздух у полюса. Это может привести к арктическим вторжениям с обильными снегопадами.

Ледяные дожди и гололёд: чего ждать автомобилистам и коммунальщикам

Эксперт заявил о высокой вероятности ледяных дождей в ближайшие две недели. Такая погода создаёт проблемы для автомобилистов и коммунальных служб. Из-за гололёда люди нередко получают травмы вплоть до переломов.

То, что случилось в Центральной России 18 октября, является очередными пробами зимы, но никак не её окончательным приходом. По мнению экспертов, подобные «снежные репетиции» повторятся, и погода будет только ухудшаться.

Зима будет мягче, но влажнее

Говорить о том, какой будет зима 2026-2027 в Центральной России, пока рано. Но сервис «Яндекс Погода» всё-таки даёт предварительный прогноз. Зима в большинстве городов России будет мягче предыдущих сезонов. Средняя температура ожидается на 1–2,5 градуса выше нормы.

Самые заметные отклонения — на Камчатке, в Поволжье, на Урале и в Восточной Сибири. Зима будет не только теплее, но и влажнее. Самым холодным месяцем станет январь, а самым тёплым городом — Краснодар, где устойчивых морозов может вообще не не случиться.