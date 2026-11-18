ВСУ вслед за атакой на Крымский мост хотят отрезать полуостров от Краснодарского края, предположил в беседе с «АиФ» полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Собеседник издания отметил, что железнодорожные пути и шоссейные дороги, которые ведут в Крым и к линии боевого соприкосновения, выходят из этого региона.

«То есть враг стремится нарушить логистические цепочки, связывающие регионы России с полуостровом и зоной боевых действий», — пояснил Матвийчук.

Также он предположил, что противник запустил беспилотники в сторону Кубани из частей Запорожской, Херсонской областей и ДНР, которые пока еще остаются под его контролем.

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Утром региональный оперштаб сообщил, что в Северском районе при атаке БПЛА пострадали четыре человека, им оказали помощь. Из-за падения обломков произошли возгорания на двух предприятиях. В нескольких домах выбиты окна, в одном — повреждена кровля. На местах работают сотрудники оперативных служб.

По данным Минобороны, ночью силы ПВО уничтожили 184 украинских БПЛА, в том числе над Краснодарским краем, Крымом и акваторией Азовского моря.

Напомним, что 16 и 17 ноября Крымский мост подвергся серии атак ВСУ. По данным Следственного комитета, в результате этих ударов были зафиксированы повреждения конструкций переправы. По данному факту возбуждено уголовное дело о теракте.