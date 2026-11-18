Зимняя погода, пришедшая в Центральную Россию 18 ноября, оказалась кратковременной. Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила, что первый снежный покров исчезнет уже к вечеру четверга, 19 ноября.

По данным метеорологов, к утру среды высота снежного покрова в столице составила от 1 до 3 сантиметров, а на метеостанции ВДНХ зафиксировали 2 сантиметра. Несмотря на продолжающиеся в течение дня осадки в виде снега и мокрого снега, сугробы расти не будут. Из-за слабоположительной температуры тяжелый снег быстро оседает, поэтому к вечеру 18 ноября его толщина не превысит 1–2 сантиметров.

В ночь на 19 ноября в московском регионе пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем. Днем столбики термометров поднимутся до отметки +4…+6°С, а снегопад окончательно сменится дождями. По словам Татьяны Поздняковой, в местах, где высота покрова не превышала одного сантиметра, снег сойдет уже в первой половине дня, а к вечеру четверга сплошной покров в столице исчезнет полностью.

Погода в Рязани на ближайшие дни

Аналогичный сценарий ждет и Рязанскую область, где снег также выпал 18 ноября. Согласно данным метеорологических наблюдений, уже в четверг и пятницу, 19 и 20 ноября, в Рязани установится аномально теплая для конца осени погода:

Температура: днем воздух прогреется до +6°С, а в ночные часы столбики термометров не опустятся ниже +3…+4°С.

днем воздух прогреется до +6°С, а в ночные часы столбики термометров не опустятся ниже +3…+4°С. Осадки: вероятность дождей в четверг составляет 79%, а в пятницу возрастет до 91%.

вероятность дождей в четверг составляет 79%, а в пятницу возрастет до 91%. Атмосферное давление: показатели останутся пониженными на уровне 730–733 мм ртутного столба.

Похолодание вернется в регион только к выходным. В субботу, 21 ноября, температура днем снизится до +5°С и прекратятся осадки, а в ночь на воскресенье подморозит до 0°С. С начала следующей недели ночные температуры в Рязани закрепятся на отметке -1°С, что создаст условия для образования гололедицы на дорогах.