Разведывательный самолет НАТО, который мог косвенно участвовать в атаке ВСУ на Крымский мост, нельзя было сбить из-за действующий норм международного права, заявил в беседе с «АиФ» военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

По его мнению, этот борт собирал информацию для оценки работоспособности российской ПВО. Эксперт считает, что без этих данных у ВСУ ничего бы не получилось. Он предположил, что противник действовал по следующей схеме: полученные сведения отправили на натовскую базу в Румынии, оттуда — на украинские командные пункты.

При этом прямого участия самолета в ударах не было, подчеркнул собеседник издания.

«Нейтрализовать подобные разведывательные самолеты или дроны нельзя. В мирное время это сделать нельзя, потому что они находятся, как правило, в нейтральных водах, в исключительной экономической зоне, в международном воздушном пространстве», — сказал Попов.

В то же время, продолжил летчик, если бы самолет оказался в российском воздушном пространстве, ситуация была бы иной — вплоть до уничтожения цели.

Напомним, что 16 и 17 ноября Крымский мост подвергся серии атак ВСУ. По данным Следственного комитета, в результате этих ударов были зафиксированы повреждения конструкций переправы. По данному факту возбуждено уголовное дело о теракте.